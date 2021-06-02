«Космическая»: Рудова в желтом бикини похвасталась округлой грудью

Актрисе Наталье Рудовой периодически приписывают романы, но о своей личной жизни блондинка предпочитает не говорить. В свои 37 она не состоит в официальном браке, однако во внимании поклонников не нуждается. В Instagram кинозвезда периодически делится весьма откровенными кадрами. На этот раз Наталья запечатлелась в ярко-желтом бикини, блеснув грудью.

«Поздравляю всех с моим самым любимым временем года — лето. Пусть у меня и у вас все начнет сбываться», — написала Рудова.

Фанаты оценили кадр.

«Космическая! Какая красивая! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, своей точеной фигурой актриса обязана спорту. Она много времени проводит в зале, предпочитая кардиотренировки.

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