«Громкий смех детей»: Нюша нарядила дочь в платье модного оттенка

Певица опубликовала фото с Симбой в своем Instagram. Певица опубликовала фото с Симбой в своем Instagram.

В ноябре 2018 года певица Нюша впервые стала мамой. Имя девочки она долго скрывала, а позже выяснилось, что малышку назвали необычно – Симба. На днях стало известно, что полное имя девочки – Серафима-Симба. В своем Instagram звезда часто делится с поклонниками фотографиями с дочкой. На этот раз она нарядила подросшую дочь в платье трендового цвета. Розовый и все его оттенки – особенно популярны в этом сезоне.

«Самый прекрасный — тот мир, где звучит громкий смех детей. Дорогие, поздравляю всех нас с Днем защиты детей! Пусть наших малышей всегда ждет светлое, лучшее будущее», — написала Нюша.

Напомним, что артистка замужем за бизнесменом Игорем Сивовым с 2017 года.

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