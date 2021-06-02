Тяжелобольная Александра Яковлева сфотографировала крупным планом впавшие глаза

Александра Яковлева еще в 2019-м в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей!» озвучила свой страшный диагноз – онкология. Звезда призналась, что врачи дают ей мало шансов, не исключено, что жить ей осталось около трех месяцев.

После этого выпуска поклонники актрисы стали активнее ходить на ее спектакли, тем самым оказав посильную помощь. Артистка смогла заработать на дорогостоящее лечение, жива и даже появляется на отечественных шоу. Накануне она засветилась в программе «Прямой эфир», где чествовали именинницу Ирину Акулову. В кулуарах ТВ она сделала селфи с коллегой Светланой Пермяковой.

На фото было заметно, что звезда советского «Экипажа» сильно похудела, а крупный кадр показывал, как сильно впали ее большие глаза.

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