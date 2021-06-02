«Скажите, чтобы Слава вернулся»: Моргенштерн посетовал, что Марлоу не общается с ним по телефону

Рэпер Моргенштерн в эфире YouTube-шоу «Скажи в лицо» посетовал, что его бывший саунд-продюсер Слава Марлоу не стал с ним общаться и не берет в последнее время телефон, когда ему звонит популярный среди молодежи исполнитель.

«Скажите в камеру, чтобы Слава вернулся. А то он от меня даже телефон не берет». Моргенштерн

Напомним, что Моргенштерн и Слава Марлоу начали свое сотрудничество в 2019 году. Этот союз можно назвать идеальным. За короткий промежуток времени им удалось записать несколько громких хитов. Именно благодаря Марлоу о Моргенштерне стали говорить все в стране. Кто-то в положительном ключе, а кто-то — в отрицательном.

больше по теме Скопилось много отличного материала: Моргенштерн за неделю выпустил сразу два альбома На второй пластинке целых 13 новых композиций.

Несколько месяцев назад Слава Марлоу заявил, что прекращает сотрудничество с Моргенштерном. Он решил сосредоточиться на сольной карьере. При этом он отмечал, что никаких скандалов при расставании с рэпером у них не было. Они остались друзьями.

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