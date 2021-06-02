«Успешно развиваем отрасль»: муж Макеевой рассказал правду о своем бизнесе

Актриса Анастасия Макеева вышла замуж за строителя Романа Малькова. Свадьбу и венчание пара устроила в Крыму в конце мая. А познакомилась пара в прошлом году на дачном участке звезды театра. Анастасия вызвала бригаду строителей, чтобы закончить ремонт в загородном доме, а встретила судьбу. Ранее она рассказывала, что ее муж по образованию физик-ядерщик. Роман же в своем Instagram рассказал правду о своем бизнесе.

«Я пошел по стопам отца, который внес огромный вклад в развитие ЛСТК (легких стальных тонкостенных конструкций) в России, так что дальше успешно развиваем сию отрасль. И да, скоро будет крайне интересное решение, которое сделает очень доступное малоэтажное строительство», — написал Мальков.

Напомним, до знакомства с Макеевой он с семьей жил в Словении. Там остались его экс-жена и трое детей, которым Роман будет выплачивать алименты. Старшего сына, 16-летнего Андрея, он забрал к себе в Москву.

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