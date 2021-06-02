Давиду Манукяну нашли «невесту» на первом эфире «Дома-2» с его участием в качестве ведущего

Блогер, музыкант, а с недавних пор и телеведущий Давид Манукян провел свой первый эфир на шоу «Дом-2». Причем ему сразу же предложили обратить внимание на сорокалетнюю Наталью Роинашвили, которая, как выяснилось, уже давно неровно к нему дышит.

«У нас неоднократно такое случалось, что ведущие начинали встречаться с участниками. Ты готов пойти на такое, если Наталья начнет за тобой ухаживать?» — спросил Даву Глеб Клубничка.

Манукян, немного послушавшись, ответил, что ухаживать за женщиной должен все-таки мужчина. Девушка же всегда может проявить симпатию. В этом нет ничего страшного.

Заметим, что на первый эфир Дава пожаловал не с пустыми руками — с подарками. Он вручил участникам модные игрушки «поп-ит», которые сегодня так нравятся подросткам.

Напомним, что Давид Манукян занял место Ольги Бузовой, своей бывшей возлюбленной, на «Доме-2». Ранее телеведущая говорила, что ее история с телепроектом осталась в прошлом.

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