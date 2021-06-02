Очень женственно: Хромченко показала модное платье с фантазийным подолом в нежном оттенке

На передаче Первого канала «Модный приговор» зрителям представили актуальное платье в розовом оттенке. Оно великолепно и, в то же время, довольно деликатно демонстрировало достоинства женской фигуры: талию и стройные ноги.

У наряда был актуальный на сегодня крой – со сборками, воланами и разновеликим фантазийным подолом. Эти моменты создавали определенный ареол романтизма и загадочности вокруг платья. Трендовым был и цвет наряда – розовый. Эвелина Хромченко признала моду на этот оттенок, хотя и заметила, что часто критикует его в студии, однако гостье проекта, хрупкой блондинке, он был к лицу.

«Она девочка, она блондинка. И к ней он имеет самое прямое отношение, потому что она, честно говоря, не выглядит старше своих дочек», — прокомментировала стилист.

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