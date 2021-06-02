Невероятно сексуальная: Туктамышева красиво возлегла для фото, завернувшись в полотенце

Елизавета Туктамышева обожает Мальдивы, стараясь наведываться на райские острова практически каждый год. Однако, в отличие от многих, она предпочитает здесь не просто нежиться на солнце и релаксировать, а проводить время активно. Поэтому чаще всего компанию ей составляют друзья.

Стоит отметить, что приятели спортсменки вылеплены из того же теста – они молодые, задорные, спортивные и любят подурачиться.

Как и любая молодая девушка, 24-летняя Елизавета не прочь развлечься и в Instagram, радуя своих подписчиков разнообразными фото и видео. А когда она в отпуске, ее блог просто взрывается от комментариев. Сейчас Туктамышева в Москве, но, тоскуя по приятным теплым денькам на Мальдивах, она сделала stories-воспоминание, обнародовав несколько кадров, включая весьма пикантные. На одном из них звезда российского льда, к примеру, предстает в одном махровом полотенце, красиво позируя перед камерой. Девушка вытянула на первый план свои стройные ножки и игриво поулыбалась фотографу.

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