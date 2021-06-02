«Театр «сделал» ей заслуженную артистку»: Варшавер — о нечестном получении звания Поргиной

По словам директора, вдова Николая Караченцова раньше нелестно высказывалась о Марке Захарове, а теперь перекинулась с критикой на него.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что актриса Людмила Поргина только благодаря театру получила в свое время звание заслуженной артистки России.

«Она сегодня получает зарплату в «Ленкоме», не приходя в него. Театр «сделал» ей заслуженную артистку. К тому моменту она уже не играла много лет. Она не помнит, как выходить на сцену, как сыграть роль. Да. Я жесток сейчас, но эта жестокость выплыла за многие годы ее хамства. Она позволяла себе говорить нелестные вещи о Марке Захарове. Как так можно? Работать в театре и отзываться плохо о великом режиссере. А сейчас она о нем потрясающе говорит. Меня раньше восхваляла, а теперь у нее изменились приоритеты». Марк Варшавер

Как отметил Варшавер, за последние месяцы в «Ленкоме» вышло пять новых постановок.

«Все спектакли играются в двух составах. Артисты могут заболеть, могут поехать сниматься в кино. У них всегда есть замены», — заявил Варшавер.

Напомним, что Людмила Поргина стала заслуженной артисткой в 1999 году. Ранее она заявила, что Марк Варшавер больше хозяйственник, а не худрук. Кроме того, она обвинила его в разгоне худсовета театра и мошеннических схемах, на которых он обогащается.

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