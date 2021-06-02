«Такой классный»: Семенович не смогла скрыть эмоций, увидев взрослого сына Орловой

43-летнюю Ольгу Орлову сейчас больше знают, как ведущую шоу «Дом-2». Однако популярности звезда добилась в пору своей певческой карьеры в группе «Блестящие», будучи долгое время основной солисткой.

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В конце 2000 года она покинула коллектив по причине беременности от Александра Карманова. 4 мая 2001 года у нее родился сын Артем. А уже через три года брак распался. Сейчас звезда состоит в незарегистрированных отношениях с бизнесменом, о котором рассказывает, но не показывает широкой публике.

Коллега Ольги по группе «Блестящие» 41-летняя Анна Семенович так и не смогла построить семью, детей у нее тоже нет, но она не теряет надежды. А увидев в Instagram фото повзрослевшего сына Орловой, знаменитая блондинка пришла в восторг.

«Такой парень классный», — прокомментировала она, украсив свой отзыв картинкой эмодзи в виде аплодисментов.

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