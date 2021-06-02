«За 40 лет не сыграла ни одного эпизода»: Варшавер ответил на критику Поргиной о развале «Ленкома»

Директор «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro ответил на критику заслуженной артистки Людмилы Поргиной, которая ранее заявила, что он развалил легендарный театр.

«Поргина она, конечно, большой специалист в творчестве. За сорок лет не сыграла ни одного эпизода. Да и не удастся ей уже ничего сыграть, потому что возраст не тот. Спортсмен, если долго просидел на лавке уже не сможет выйти на поле, ему уже поздно. Некрасиво она себя ведет. Она сегодня получает деньги ни за что». Марк Варшавер

Как добавил Варшавер, все в театре обожают до сих пор покойного мужа Людмилы Поргиной актера Николая Караченцова.

«Нет такого артиста больше в театре, но есть другие. Они работают. Когда он 15 лет болел, то мы платили ежемесячно ему деньги. По 200 тысяч рублей. Это была моя инициатива, а не кого-то другого. Ее кто-то подзуживает. Считаю, что это новая подружка Поргиной. Не будем называть фамилию. Они объединились и хамят. Зачем так некрасиво про альма-матер говорить? Нехорошо», — заявил он.

Ранее Людмила Поргина заявила, что Марк Варшавер больше хозяйственник, а не худрук. Кроме того, она обвинила его в разгоне худсовета театра и мошеннических схемах, на которых он якобы обогащается.

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