Разница в 14 лет: как выглядят дети Ольги Кабо от разных мужей

Ольга Кабо впервые за долгое время показала двух своих наследников сразу. На фото, которое она обнародовала в личном блоге, запечатлены 22-летняя дочь-балерина Татьяна, и 8-летний сын-школьник Витя.

Наследники появились в разных браках звезды. Дочь родилась в первом союзе актрисы с бизнесменом с Эдуардом Василишиным, сын — во втором с Николаем Разгуляевым. Он тоже занимается бизнесом, рассталась пара в октябре 2020-го.

«Мои любимые дети! Танюша и Витюша! Знайте, я всегда рядом! А когда мы вместе, нет ничего невозможного! Я счастлива, что вы у меня есть!» — подписала фото Кабо

На пост с воодушевлением отреагировали многочисленные фолловеры, включая российских звезд. «Мои любимые», — написала в комментариях актриса Алика Смехова. «Растут!» — порадовался артист Егор Пазенко.

Смотрите также