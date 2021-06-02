«Кошатница и сомелье»: Солнцев показал поющих Бузову и Водонаеву в эпоху старого «Дома-2»

Рустам Солнцев много лет назад покинул ряды «Дома-2», однако шоу и его экс-участники до сих пор не дают покоя шоумену. Мужчина то и дело выкладывает в своих блогах язвительные посты.

На сей раз бывший «строитель любви» выставил в своем Instagram видео, на котором Ольга Бузова и Алена Водонаева поют дуэтом песню Игоря Николаева и Наташи Королевой «Миражи» во время макияжа в гримерке. Девушки кокетливо двигают плечами в такт мелодии и явно довольны своими вокальными данными. А вот Рустам, похоже, несколько иного мнения…

«Известная кошатница и знатная сомелье поют хит их юности. Дуэт «Минуэт»», язвительно подписал он ролик.

«Водонаева лучше Бузовой поет, если это можно назвать пением», «У Бузовой певческий «талант» еще в молодости проклевывался», «Бузова на подпевках», «Новый дуэт! Стоит попробовать», «Водонаева вообще не меняется», «Красивые, хорошие девочки, каждая очень духовно, морально выросли, в чатах кудахтать, обсуждая кого-то они не будут! Не до того», — прокомментировали пост фолловеры.

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