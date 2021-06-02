Почти по-взрослому: Хромченко показала, как модно одеть детей

Ведущая заметила, лучше купить меньше нарядов, но более качественных и подходящих.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказала о том, как правильно одевать детей. По сути, считает ведущая, детская и взрослая мода не так уж и отличаются. Просто в первом случае, в ней допускаются определенные вольности, которые зрелым людям уже не рекомендуются.

По словам стилиста, шорты и бермуды хорошо вписываются в комплекты с пиджаками для мальчиков. А вот взрослым мужчинам после 40 так ходить на работу явно не стоит. Мода для девочек допускает забавные аксессуары, вроде солнцезащитных очков в форме сердечек, раскрашенных под цвет радуги. На женщинах же они будут смотреться по меньшей мере странно.

«В детском возрасте работают хорошо самые разнообразные цвета. Девочкам надо дать наиграться розовыми, сиреневыми и другими «съедобными», сказочными тонами. Игра в костюме ребенка – совершенно нормальная вещь, но в то же время, база костюма ребенка должна быть чем-то, что не отличается от вашей одежды», — рассказала эксперт моды.

Она уверена, что детей нужно с детства приучать к правильному подбору одежды – ребенок должен понимать, что в одном наряде он может пойти в песочницу, а в другом – в театр.

«И последнее. Дети, конечно, быстро растут, но пытайтесь купить своим детям одежду по размеру», — добавила Хромченко.

Эвелина полагает, что лучше приобрести одежды меньше, но в соответствии с возрастом и объемами детей.

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