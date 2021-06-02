После снорклинга: Туктамышева сверкнула на Мальдивах загорелыми ягодицами, скромно прикрыв их ладонями

Фигуристка обнародовала эротичные кадры со своего отдыха с подругами.

В конце мая 24-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева провела отпуск на Мальдивах в компании подруг. Спустя буквально несколько дней, спортсменка заскучала по живописным пейзажам, морю, солнцу и беззаботности.

«Уже хочу обратно», — написала она в личном блоге.

И постаралась скрасить печаль публикацией курортных кадров в Instagram. На одном из них девушка демонстрирует свои округлые ягодицы, скромно прикрыв их руками. Как оказалось, кокетству тут нет места – Елизавета обгорела.

«Это у меня так сгорела попа от снорклинга (целый день смотрела на рыбок), что больно бегать», — объяснила фигуристка.

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