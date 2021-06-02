Подчеркнула достоинства: Ани Лорак вышла на публику в «рваных» мини-шортах и лосинах

Обладательница женственной фигуры Ани Лорак знает, как показать свои достоинства. Звезда выступила на концерте в динамичном луке, сочетав мини-шорты из денима с «рваными» краями с лосинами и лонгсливом-тельняшкой. Тем самым звезда смогла выделить длину и стройность своих ног.

После выступления, накинув черный объемный бомбер, она вышла к своим поклонникам, устроив с ними небольшую фотосессию.

Образ артистки соответствует актуальным тенденциям, ведь о лосинах и тельняшках ранее высказывались ведущие «Модного приговора» на Первом канале. Александр Васильев советовал каждой девушке и женщине иметь в своем гардеробе хотя бы одну тельняшку. А Эвелина Хромченко замечала, что лосины сейчас в тренде. Однако подчеркивала, что носить их стоит вне спортивного зала только прикрыв бедра, что Ани Лорак и сделала, примерив поверх них шорты.

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