Леди на стиле: Кока предстала на юбилее Гордея в мерцающем облачении нюдового оттенка

Эвелина Хромченко не раз говорила на «Модном приговоре», что главным принципом современной стилистики в одежде является «единство и борьба противоположностей». Именно так нарядилась Клава Кока на день рождения своего друга блогера Димы Гордея.

Она предстала в комплекте по фигуре, который состоял из кроп-топа с длинными рукавами и облегающей юбки. Наряд имел нюдовый оттенок, но при этом мерцающий эффект, который придавал облику торжественность. Артистка соединила это женственное облачение с модными массивными кроссовками.

Отметим, что ранее стилист Александр Рогов показывал актуальное романтичное платье, которое соединило в себе сразу четыре тренда. Он также советовал носить такие вещи с чем-то грубым, брутальным, например с крупными кедами или ботинками.

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