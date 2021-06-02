Редкий случай: Цыганов рассказал, как сохранил отношения с детьми в двух семьях

Звезда сериала «Оттепель» Евгений Цыганов в эфире YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» рассказал о том, как ему удается справляться со своими отцовскими обязанностями и обеспечивать восьмерых детей от двух женщин. Это редкий случай, ведь артист не любит публично говорить о личной жизни.

Напомним, актер расстался с Ириной Леоновой, когда она была беременна седьмым наследником. Позже стало известно, что у него появился сын от Юлии Снигирь.

Ведущая программы Катерина Гордеева спросила Евгения: «Как сохранить отношения между всеми детьми, если у тебя две семьи?» На что тот ответил: «Надо находить время общаться, слышать. Чтобы сохранить любовь ребенка, нужно общаться и слышать его». Артист уверен – он хороший отец. «Роскошный. Всем бы такого», — похвастался он.

Цыганов в полной мере осознает, что несет ответственность за наследников, поэтому очень много работает в кино и театре. Стараясь обеспечить детей и уделить время каждому, независимо от того, в какой семье они растут – нынешней или прошлой. Если он планирует семейную вылазку, то берет сначала одну часть наследников, потов другую.

«Если мне и тяжело, то не от количества детей. Кто-то мне говорил — столько детей, можно с ума сойти. Но с ума можно сойти и без детей вовсе», — признался он.

По словам актера, все как раз наоборот, большое количество отпрысков не дает ему расслабиться, все время держит в тонусе.

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