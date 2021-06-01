Мамина модница: Юлия Проскурякова опубликовала фото дочери Ники в белом платье и бейсболке

Первого июня, в Международный день защиты детей, многие звезды сочли важным отметиться в Instagram снимками своих наследников. Таким образом они стремились обратить внимание поклонников на самое важное, что есть в жизни, — ее продолжение.

В числе тех, кто поделился снимком своего ребенка, и жена известного композитора Игоря Николаева, Юлия Проскурякова.

Молодая женщина разместила фото дочери Вероники, которое было сделано во время недавнего отдыха звездной семьи в Дубае.

«С Днем защиты детей!» — подписала снимок Юлия Проскурякова.

В кадре наследница Игоря Николаева предстала в летнем белом платье и бейсболке такого же цвета. Очаровательная малышка умилила подписчиков Юлии Проскуряковой.

«Вероничка просто прелесть! С праздником! Пусть все детки будут здоровы и счастливы», «Вероника такая славная девочка!», «Милашка, будь самой счастливой!» — высказались в Сети.

Напомним, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали родителями в октябре 2015 года. Пара много лет мечтала о ребенке и рождение Вероники считает настоящим чудом, сделавшим их очень счастливыми людьми.

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