«Первый выпускной»: Сергей Лазарев нарядил сына в смокинг, а дочку — в пышное платье в горох

Певец рассказал, что его старший наследник отправился на каникулы. Это событие они отметили всей семьей.

Сергей Лазарев является одним из самых закрытых отечественных артистов. После расставания с Лерой Кудрявцевой он редко рассказывает о личной жизни. Певец три года скрывал, что у него есть сын Никита. А в 2019 году он признался в эфире передачи «Секрет на миллион», что у него подрастает дочка Анна. Со временем артист стал чаще показывать сына и недавно даже впервые вместе с ним спел на сцене.

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А вот дочку Лазарев пока оберегает от лишнего внимания. Он крайне редко публикует фото с крохой. При этом певец рассказывал, что она растет очень смышленой и все схватывает очень быстро. Артист уверен, что это благодаря Никите, который постоянно находится рядом с сестрой. 1 июня, как оказалось, у них произошло радостное событие. Сергей устроил праздник, так как его сына стал выпускником детского сада.

На лужайке возле дома они отметили это события. Шестилетнего Никиту нарядили в стильный смокинг. А вот его сестренку — в пышное платье в горох. Поздравить их пришла бабушка Валентина и племянница Лазарева, Алина.

«Первый выпускной в детском саду», — похвастался артист.

«С Днем защиты детей! Пусть жизнь вам подарит счастливые, насыщенные, увлекательные, познавательные дни. Пусть мирное небо и ясное солнышко сопровождают вас по жизни! Я вас люблю!» — поздравила малышей бабушка.

Поклонники восхитились нарядными детьми Сергея. Многие отметили, что они на него очень похожи. «Какие все красивые!», «Солнышки!!! Очаровашки!», «Папины копии», «Какие же вы красивые. А Анютка как маленькая принцесса в этом платье», «Какие они у вас все красивые», — прокомментировали пост подписчики.

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