«Такой момент как этот»: Наталья Водянова и ее бабушка запечатлелись в белых халатиках в СПА

Модель устроила день релакса для себя и своего близкого человека.

Звезда мировых подиумов, общественный деятель и многодетная мама Наталья Водянова — мегазанятой и востребованный человек. Съемки, встречи, светские мероприятия, общественная работа… Но несмотря на дикую занятость, модель всегда находит время на общение с родными людьми.

Наталья Водянова в эти дни вновь находится в Москве, и совершенно случайно проездом здесь оказалась и ее 91-летняя бабушка Лариса Гавриловна, которую внучка боготворит.

Наталья поселила «бабуничку» в отель в самом центре Москвы, сняв для нее шикарный номер с видом на Красную площадь.

Вместе с бабушкой Наталья Водянова отдохнула в спа. В сторис Instagram модель поделилась кадрами релакса.

Вот они с бабушкой получают удовольствие от джакузи. Дамы одеты в купальники, Наталья нежно целует бабушку.

«Такой момент, как этот», — подписала Наталья Водянова кадр.

Затем две женщины облачились в белые махровые халаты и продолжили отдыхать в лаунж-зоне. На снимке, которым Наталья Водянова поделилась в Instagram, она и ее бабушка Лариса Гавриловна выглядят очень счастливыми и умиротворенными.

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