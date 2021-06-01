«Знакомьтесь, Алиса»: певец Витас запечатлелся с новорожденной дочкой

42-летний исполнитель в третий раз стал отцом.

Популярный певец Витас поделился радостной новостью с поклонниками: он в третий раз стал папой. 18 мая супруга музыканта Светлана подарила ему дочку Алису. О прибавлении в семье вокалист сообщил на своей страничке в Instagram.

Витас опубликовал видео, на котором запечатлено, как он держит на руках маленький сверток. Вероятно, кадр был сделан во время первой прогулки с малышкой после выписки из роддома.

«Знакомьтесь, Алиса! 18. 05.2021», — лаконично сообщил Витас.

Судя по всему, Витас и его жена держали беременность в секрете от всех, и появление малышки на свет стало неожиданностью даже для светской тусовки.

«Ого!» — первым отметился в комментариях к посту звездный адвокат Сергей Жорин.

«Вот это здорово, счастья вашей семье», «Поздравляем Витаса и Свету», «Наши поздравления! Пусть ангелы защищают ее», — отозвались на новость подписчики Витаса.

Стоит напомнить, что новорожденная Алиса стала третьим ребенком в семье музыканта. У Витаса и его жены есть еще двенадцатилетняя дочка Алла и шестилетний сын Максим.

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