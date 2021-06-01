Три поколения: Юлия Меньшова показала редкие домашние кадры с детьми, мужем и родителями

Юлия Меньшова не раз снималась в кино, а также уже много лет она работает на телевидении. У нее появилась своя армия поклонников. Многие следят за тем, как одевается телеведущая, другим интересны рассказы из ее жизни. Как известно она родилась в звездной семьей. Ее мама Вера Алентова, а отец — Владимир Меньшов. Сама Юлия также давно счастлива в браке с актером Игорем Гординым. У них есть дети: 23-летний Андрей и 18-летняя Таисия.

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Обычно Меньшова редко делится семейными кадрами. Она любит путешествовать с супругом. Не так давно они отдохнули в Крыму. Порой наследники составляют ей компанию. А летом они уезжают на дачу, где любят гулять на свежем воздухе. 1 июня в День защиты детей артистка решила поделиться семейным видео. Она собрала самые яркие моменты с близкими. Юлия показала, как дети проводили время летом и зимой, устраивали застолье и решили непростые задачи — как освободить велосипед от замка.

На кадрах можно увидеть Година, который не только поет за столом, но и играет в детьми. А в конце ролика телеведущая показала редкое фото, где все они позируют с ее родителями. В кадре можно увидеть три поколения семьи вместе.

«Дети — большие и маленькие, пусть вы всегда будете защищены любовью», — написала Меньшова.

Поклонников растрогали семейные кадры. Многие отметили, что внуки пошли в своих дедушку и бабушку. «Сколько любви и тепла», «Класс! Какая душевная подборка!», «Какая красивая семья! Андрей на бабушку похож, а Таисия на дедушку!», «Трогательно до слез….», «Как же ваши дети похожи на отца! Прям удивительно — одно лицо ваш супруг», «Красивая и дружная семья», — прокомментировали пост подписчики.

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