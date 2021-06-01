Зеленая лужайка, хвойники и идеальный порядок: Ксения Бородина показала садовый участок своего загородного особняка

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина некоторое время назад поселилась в просторном загородном доме в элитном подмосковном поселке «Павловы Озера». У звезды трехэтажный особняк площадью больше двухсот квадратных метров. Ксения Бородина ведет себя довольно открыто и часто записывает видео в интерьерах своего дома, демонстрируя его шикарную обстановку.

А в первый день лета теледива устроила экскурсию по двору особняка, где еще идут работы по благоустройству. В частности, размечены, но еще не проложены дорожки.

«Вот, уже кустики готовы. Пострижены и посажены. Ну как вам? Вот такой сад получился. Мне кажется, клево», — говорит хозяйка дома за кадром на видео в сторис Instagram.

Ксения Бородина показала огромную зеленую лужайку с аккуратно подстриженным газоном, хвойники, кустарники, дорожки. В саду особняка есть развлечения для детей и большой стол для приема гостей. Поделилась Ксения и своей проблемой, показав горшки, в которых год назад росли красавицы-гортензии.

«А это гортензии в горшках, которые, кажется, все. Похоже, они уже не восстановятся», — расстроена Ксения Бородина.

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