«Вы думаете, что это я такая лань?»: Ольга Орлова честно призналась, что в жизни выглядит не так шикарно, как на фото

Ведущая «Дома-2», отдыхающая на Мальдивах, раскрыла секрет красивых снимков. И это не фотошоп.

Телеведущая и певица Ольга Орлова в эти дни отдыхает на Мальдивах, вероятно, со своим избранником.

Пользуясь случаем, звезда с удовольствием демонстрирует свою стройную фигуру и красивые ножки. Ольга Орлова каждый день публикует в Instagram новые фото в бикини, заставляя поклонников всякий раз замирать от восхищения.

Под одним из снимков, на котором она предстала в бикини персикового оттенка, Ольга Орлова призналась, что секрет ее стройной фигуры совсем не в том, о чем все подумали. Спорт и правильное питание, разумеется, имеют место. Но важно еще и то, кто держит камеру.

«Вы думаете, что это я такая лань? Нет. У меня просто очень хороший фотограф. Мой рост по-прежнему 1.57. Вот что значит — правильный ракурс. С первым днем лета всех нас», — написала Ольга Орлова под фото.

Поклонники телезвезды заявили, что ее признание — ничто, ведь для них она все равно остается идеалом.

«Оль, все верно! Маленькие для любви. Большие для работы», «Стройная березка, хотя нет, пальма», «Оля, вы с любого ракурса бомба!», «Меня фоткать муж вообще не умеет, убить готова», — высказываются в Сети.

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