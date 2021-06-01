«Лето. Любовь»: Савельева запечатлела двухлетнего сына Сафонова в алой куртке на велопрогулке

Саша Савельева является выпускницей «Фабрики звезд». Много лет она выступала в составе группы «Фабрика». Но в 2019 году девушка покинула коллектив, а вскоре родила сына Леона. Свою беременность артистка предпочитала скрывать от публики.

Помогает Саше заботиться о ребенке ее муж Кирилл Сафонов. У актера есть еще взрослая дочка от первого брака. Однако он уже выдал ее замуж. Личико сына пара скрывает. Но в этом году они стали изредка показывать малыша публике. 1 июня, в День защиты детей, певица поделилась личным видео. Она запечатлела малыша на прогулке. Мальчик в алой куртке и вязаной шапке катался на трехколесном велосипеде.

«Дети. Лето. Любовь», — написала звезда.

Поклонники восхитились двухлетним Леоном. Многие признались, что им хочется увидеть его лицо. Они уверены, что он унаследовал лучшее от родителей. «Ничего себе лето!!», «Уже мал велосипед», «Какой милый», «Маленький модник», «Ой, это ваш Лео!», «Красивый, точно. Катается так уверенно», «Рулить любит, наверное, в папу», Классный у вас сын«, «Показывайте его чаще», — прокомментировали пост подписчики.

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