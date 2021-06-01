«Их скоро не будет»: Решетова объяснила, почему не выбрасывает из квартиры кукол-мишек Тимати

Модель Анастасия Решетова в сторис Instagram ответила на вопрос одного из своих подписчиков, почему она не избавляется от кукол-мишек, которые коллекционирует ее бывший возлюбленный — рэпер Тимати. На снимках ее порой можно увидеть на фоне этих игрушек, которые, надо признать, занимают много места.

«Ну вообще мне они всегда нравились. Я даже сама их покупала порой. Но их скоро не будет в этой квартире. Да и мы с Ратмиром переедем в свое жилье. Я там делаю ремонт. Здесь временно». Анастасия Решетова

Также модель заявила, что больше не будет комментировать свою личную жизнь. Она лишь заметила, что Тимати за все время подарил ей лишь один автомобиль. Это случилось чуть более двух лет назад. «Не все женщины находятся на содержании тех, от кого ребенок», — заметила она.

Напомним, что Тимати много лет коллекционирует кукол-мишек. В 1996 году японец Тацухико Акаши основал бренд и решил детские фантазии превратить в настоящее взрослое увлечение, придумав симпатичные игрушки.

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