«Антреприза в ДК — две тысячи рублей, в «Ленкоме» такая же семь»: Поргина — о мошеннической схеме

Актриса Людмила Поргина заявила, что директор «Ленкома» Марк Варшавер всегда хорошо умел считать деньги, чем сейчас умело пользуется в своих интересах. Он установил в театре хорошие унитазы, двери. В культурном учреждении имеется даже своя прачечная.

При этом вдова Николая Караченцова выразила недоумение, почему в «Ленкоме» обосновался продюсерский центр Янкловича, хотя театр находится на государственном бюджете.

«И Янклович принимает решение, что ставить в нашем театре, хотя он у нас не работает. Какое отношение он имеет к Ленкому и что делает в нашем театре? Высасывает последние силы? Наверное, речь о каких-то очень высоких доходах, потому что антреприза его продюсерского центра на сцене какого-нибудь ДК стоит две тысячи, а та же антреприза, но названная «спектаклем», на сцене «Ленкома» стоит уже семь тысяч». Людмила Поргина

Как отметила Поргина, ей прекрасно понятно, что творится в «Ленкоме» и как там некоторые личности зарабатывают деньги. При этом она заметила, что именно по этим причинам в БДТ все знают Товстоногова, но никто не вспомнит имени директора, сообщает «Собеседник».

Напомним, что в «Ленкоме» сейчас нет худрука. После смерти Марка Захарова полтора года назад эти функции на себя взял Марк Варшавер, к работе которого периодически возникают вопросы.

Смотрите также: