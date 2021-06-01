«Какое счастье»: Водянова привезла 91-летнюю бабушку в фешенебельный отель

Модель решила порадовать Ларису Гавриловну. Она поселила ее в номере с видом на Красную площадь и сводила в спа.

Наталья Водянова уже давно живет во Франции. Она воспитывает пятерых детей: Лукаса, Неву и Виктора от первого брака, а также Максима и Романа от нынешнего избранника. Модель уже десять лет живет с миллиардером Антуаном Арно. Только в прошлом году они сыграли свадьбу. В гостях у девушки часто бывают родные: мама Лариса Викторовна, младшая сестра Кристина, а также дядя. Модель не раз привозила в Париж свою бабушку Ларису Гавриловну.

Но на днях Наталья сама приехала в Москву. Вместе со своим старшим сыном Лукасом она посетила премьеру сериала «Русские каникулы», в котором снялась с детьми. Несмотря на пандемию, модель смогла показать наследникам свою родину. Это было снято на видео. Пришли поддержать девушку Яна Рудковская, Ольга Бузова, Ксения Собчак и другие известные персоны. А на следующий день Водянова увиделась со своей русской бабушкой. Она поселила ее фешенебельном отеле в центре столицы.

На кадрах девушка в белых джинсах клеш и кадигане сопровождает Ларису Гавриловну, которая сидит в инвалидном кресле. Стоит отметить, что женщине уже 91 год, но она ведет достаточно активный образ жизни.

«Пойдем в спа, здесь такой бассейн», — предложила Наталья. «До утра можно окунаться?» — восхитилась ее родственница. «Можно прям сейчас окунуться. Здесь есть такое окно, смотри. А из вашего окна площадь Красная видна», — отметила модель. «Это фантастика! Перед поездкой я узнала, что в эти даты бабунечка (так ласково ее называет внучка) и дядя Слава едут под Питер на машине и проезжают через Москву. Какое счастье быть вместе!» — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились тем, какая Водянова заботливая. Многие отметили, что о такой внучке можно только мечтать.

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