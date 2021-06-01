«Вообще ужас»: Поргина сообщила о разгоне худсовета «Ленкома» во главе с Певцовым и Захаровой

Как отметила актриса, ее коллег даже не соизволили поставить в известность.

Актриса Людмила Поргина сообщила, что в театре «Ленком» больше не существует худсовета заслуженных ленкомовцев, который был при прежнем худруке Марке Захарове.

«Это вообще ужас. Из худсовета убрали и Диму Певцова, и Ивана Агапова, и Александру Захарову. Даже не поговорив с ними. Просто вывесили объявление в коридоре, что их убирают из худсовета. Кто там теперь собирается, и собирается ли вообще, никто не знает. При Марке Захарове такого быть просто не могло». Людмила Поргина

Как отметила Поргина, директор «Ленкома» Марк Варшавер убрал из репертуара спектакль «Попрыгунья» с Александрой Захаровой в одной из главных ролей. Кроме того, он поставил ей дублерш в три другие постановки. Такая же участь постигла и Инну Чурикову. Вместо нее на сцену также выходят в последнее время дублерши.

Вскоре, как утверждает Поргина, Варшавер вообще вместо спектакля «Попрыгунья» поставил «Галатею». Она не пришлась ко двору и ее быстро закрыли. Деньги были потрачены впустую, сообщает «Собеседник».

Напомним, что после смерти Марка Захарова нового человека на должность худрука в легендарный театр по каким-то причинам так и не взяли. Эту обязанность сейчас выполняет директор «Ленкома» Марк Варшавер.

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