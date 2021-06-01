«Он не творческая натура»: Поргина раскритиковала Варшавера за некомпетентность в «Ленкоме»

Как отметила актриса, нынешний директор был лишь помощником Марка Захарова, но не его другом и соратником.

Актриса Людмила Поргина заявила, что нынешний директор «Ленкома» Марк Варшавер откровенно разваливает легендарный театр. По ее словам, для нее загадка, почему в культурном учреждении нет до сих пор адекватного худрука и главного режиссера. По ее словам, Варшавер взял на себя творческую функцию, хотя не компетентен в этом вопросе.

«Да, Марк Варшавер считает деньги, он ремонтирует театр — это хозяйственные вопросы, и он их умеет решать. Но он не творческая натура». Людмила Поргина

Как отметила Поргина, Марк Варшавер всегда был помощником Марка Захарова. Но ни о какой дружбе между ними не было и речи. Соратниками они также никогда не считались. По словам вдовы Николая Караченцова, очень странно, почему этот человек вдруг стал решать в «Ленкоме» все творческие вопросы, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Марк Захаров, который на протяжении долгих лет был худруком «Ленкома», ушел из жизни полтора года назад. Сейчас эта должность в театре вакантна. За все творческие вопросы отвечает Марк Варшавер.

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