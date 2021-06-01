После сообщений в прессе заброшенную могилу Жванецкого облагородили

После того, как в прессе прошла информация об удручающем состоянии могилы Михаила Жванецкого, место погребения известного сатирика стали облагораживать. По новым сообщениям с Новодевичьего кладбища, на место прибыли рабочие, которые убрали сухую траву, посыпали холмик песком, установили крест и обновили цветы. Как преобразилось место погребения писателя, показал на видео Пятый канал.

Добавим, что памятника и оградки на могиле сатирика пока еще нет. Михаил Жванецкий умер полгода назад — 6 ноября 2020-го — в возрасте 86 лет. У мужчины был рак предстательной железы.

У артиста остались шестеро детей, и журналисты отмечали в своих публикациях, что наследники не заботятся о могиле своего отца. К счастью, после сообщений в прессе ситуация изменилась.

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