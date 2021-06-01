С влажными волосами: Бузова в жакете с рукавами «Пьеро» и брюках палаццо под фламинго покрасовалась в лифте

На днях Ольга Бузова удивила многих поклонников тем, что покидает «Дом-2». Но, как говорится, свято место пусто не бывает. Поющую телеведущую заменить на телестройке ее бывший жених блогер Давид Манукян. Музыкант уже вышел на связь с фанатами, заверив, что его мало волнует мнение экс-возлюбленной по поводу того, что он стал ведущим на «Доме-2». Манукян уточнил, что сейчас для него самое важное справиться с поставленной перед ним задачей. В амплуа телеведущего молодой человек еще не выступал — дня него это внове.

Бузова же без дела не скучает: она ездит с гастролями по городам и весям, посещает светские рауты, съемки и пополняет звездный гардероб. В Storeis микроблога певица похвасталась летним аутфитом, примерив монохромный костюм в кукольном стиле Барби. Она отдала предпочтение приталенному жакету с рукавами «Пьеро» и брюкам палаццо под фламинго. Длинные локоны теледива высушить не успела и позировала в лифте с влажными волосами. Об этом сама Ольга поведала поклонникам.

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