«Только проснулись»: 42-летняя зеленоглазая красавица-дочка Николаева предстала с сестренкой Вероникой

Композитор поделился утренним снимком своих любимых девочек. У мужа Юлии Проскуряковой есть две дочери, и несмотря на значительную разницу в возрасте, они прекрасно ладят.

В октябре старшей дочке именитого композитора Игоря Николаева исполнился 43 года. По образованию она врач. Наследница певца давно живет в Штатах, она обосновалась в Майами. Примечательно, что нынешняя жена музыканта Юлия Проскурякова приходится своей падчерице тезкой. Дочь композитора тоже зовут Юлей. При этом возлюбленная артиста моложе его наследницы — на целых четыре года. Проскуряковой пока только 38 лет. У пары есть и общая дочка Вероника, малышке пять лет. Она младше своей сестры на тридцать семь лет. Поэтому не удивительно, что к малышке Нике старшая дочка композитора относится с материнской нежностью. Кроху Юля просто обожает. Они прекрасно ладят между собой.

В честь праздника Дня защиты детей Игорь Николаев в микроблоге поделился редким снимком с дочерьми, показав их только проснувшимися с утра. Вероника нежно прильнула к старшей сестре. А Юля позировала без макияжа: у старшей дочери композитора зеленые глаза и темные густые реснички. Вероника в кадре улыбалась, но было видно, что малышка пока еще дремлет.

«Старшая дочка Юля и младшая Вероника (только проснулись). С Днем защиты детей, дорогие подписчики!» — отметил певец.

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