«Отойди от нашей квартиры»: Садальский посоветовал дочери Максаковой не претендовать на жилье

Актер разместил совместный кадр с матерью оперной дивы актрисой Людмилой Максаковой, которую он называет своей женой.

Актер Станислав Садальский в Instagram опубликовал совместный кадр со своей давней подругой актрисой Людмилой Максаковой. В последнее время он уверяет, что они сыграли свадьбу и сейчас якобы живут как муж и жена под одной крышей.

Актер в своем посте нелестно высказался о дочери Людмилы Максаковой оперной диве Марии Максаковой. Женщина, как известно, уже не один год воюет со своими родственниками за квартиру убитого мужа политика Дениса Вороненкова. Апартаменты расположены на Краснопресненской набережной.

«Машенька, отойди от нашей квартиры. Иди, у тебя дофига старых квартир. Неприлично биться, когда муж и жена занимаются любовью». Станислав Садальский

Напомним, что Мария Максакова много лет назад подарила данную квартиру своему фиктивному мужу Далхату Халяеву, который проживает в Нальчике. Он, в свою очередь, переоформил элитное жилье на своих земляков. Они обещали ему за нее деньги, но потом якобы ее обманули.

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