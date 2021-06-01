«Бессловесную скромнягу водили в партизанские леса»: Рождественская высказалась о Прокловой

Как отметила фотограф, в свое время звезда могла «спокойно бросить профессию актрисульки», чтобы избежать домогательств.

Фотограф Екатерина Рождественская в Instagram набросилась с критикой на Елену Проклову, которая ранее решилась на откровения о домогательствах известного актера.

«Не вякала я в свое время про Проклову. Про то, как ее бессловесную скромнягу водили в партизанские леса, чтобы пожамкать. Хотя 15-16 лет — вполне сознательный возраст, чтобы уж если эти жамкания не нравятся, возмутиться, сомкнуть ноги, надеть трусы и бросить к чертовой матери профессию актрисульки — вся жизнь впереди! Но нет, продолжила камасутричать. Нравилось».

Екатерина Рождественская

По словам Рождественской, волна, поднятая в свое время в программе «Секрет на миллион», где и прозвучали откровения, сегодня поднялась до уровня цунами. Она буквально смывает последние остатки морали, этики и правил приличия.

Как думает фотограф, можно вспомнить еще много известных и даже великих людей, которые несколько выходили за рамки семейного кодекса. Она, в частности, упомянула фамилии Маяковского, Есенина, Ахматовой, Цветаевой и Пушкина. Как думает Рождественская, если продолжать копаться в этой теме, то журналисты просто превратятся в навозных мух.

Напомним, что несколько дней назад Елена Проклова снова пожаловала на телевидение. На этот раз на программу Андрея Малахова «Прямой эфир». Она снова подняла тему домогательств к ней в пятнадцатилетнем возрасте известного актера, под которым все подразумевают ныне покойного режиссера Олега Табакова.

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