Максим Галкин проиграл в суде Пенсионном фонду, который взыщет с него четыре тысячи рублей

Юморист и пятый муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Максим Галкин проиграл в суде Пенсионном фонду России и теперь должен выплатить организации четыре тысячи рублей.

Как выяснилось, популярный шоумен не доплатил взносы. Муж Аллы Пугачевой является индивидуальным предпринимателем и раз в год должен раскошеливаться перед Пенсионным фондом России. По какой-то причине он этого в последнее время не делал. Возможно, что просто забыл.

В главном управлении №4 денег недосчитались и пошли искать справедливость в Арбитражный суд, который встал по результатам рассмотрения дела на их сторону, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что Максим Галкин практически каждый год устраивает гастроли по стране, выступая со своими концертами. Народ в полном восторге от творчества мужа Аллы Пугачевой. На его выступлениях, как правило, аншлаги.

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