«Вот как там сверху дадут команду»: Алексей Кравченко мечтает о детях от Надежды Борисовой

Как отметил актер, в голове у них с любимой женщиной положительные настройки на счет общих наследников.

Актер Алексей Кравченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявил в беседе с ведущим Борисом Корчевниковым, что мечтает о совместных детях от своей гражданской жены актрисы Надежды Борисовой. Она дочь популярного актера и звезды сериала «Бандитский Петербург» Льва Борисова.

«Вот как там сверху дадут команду. Специально никто не запрещает. У нас в голове в этом плане положительные все настройки и мысли. Даст бог — замечательно. Если нет — значит все для чего-то нужно». Алексей Кравченко

Как отметила гражданская жена актера, они просто сегодня счастливы вместе. А насчет общих детей — как сложится.

Напомним, что Алексей Кравченко ушел от беременной первой жены Алисы ради Надежды Борисовой. При этом у дочери Льва Борисова на тот момент уже была дочь Ксения от предыдущих отношений. Алексей Кравченко удочерил ребенка. Девочка сегодня называет его папой.

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