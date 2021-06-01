Ультрамодно: Стриженова в алом платье миди с воротником «Клодин» с танцем вошла в студию

Екатерина Стриженова слывет первой модницей. И не зря! Она отдает предпочтение только тем нарядам, которые идеально подчеркивают ее фигуру и скрывают недостатки. Так, еще историк моды Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники подметил, что ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале всегда кладет руки на талию, привлекая внимание зрителей именно к этой зональной части. При этом искусствовед восхитился тем, что актриса «умело лепит из себя стройную женщину».

К слову, в студии на съемках очередного выпуска программы Екатерина Стриженова появилась с танцем. Она устроила мини-дефиле, во всей красе продемонстрировав свой ультрамодный наряд. Об актуальности воротничка «Клодин» и длины миди не раз говорили и модные эксперты портала Teleprogramma.pro, среди которых и имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева.

В студии Стриженова появилась пританцовывая, она отдала предпочтение алому монохромному платью миди с акцентным пояском на талии. Изюминкой лука стала кипенно-белый воротничок «Клодин» и молочные туфли-лодочки на шпильке. Таким образом, актриса умело подчеркнула стройные щиколотки. А ведь у Екатерины есть внук Петя Петрович. Поклонникам сложно поверить, что при всей моложавой внешности жена Александра Стриженова стала бабушкой.

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