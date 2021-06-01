«Не совпали по времени и возрасту»: Галкин прижался к Пугачевой у поезда и заговорил о личном

Шоумен уже почти двадцать лет счастлив с Примадонной.

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачевой Елизаветы Галкиной в Instagram появилась красивая фотография. На снимке запечатлены ее родители юморист Максим Галкин и мама. Они обнимаются около поезда. Кадр наполнен романтикой и красотой. При этом ниже приведена цитата Максима Галкина, которую он ранее посвящал своей любимой женщине.

«Меня в ней не раздражает ни-че-го. Тем более что, знаете, по прошествии лет бывает, что люди устают друг от друга. У меня все наоборот. Просто она — мой человек. С ней я понял самую банальную, тривиальную истину, что люди разделены на половины. Вот я нашел свою половину. Ну, не совпали по времени, по возрасту. Но половина — все равно половина».

Максим Галкин

Как ранее отмечал Максим Галкин, в жене ему нравится абсолютно все. Как она смотрит, сидит, поет, готовит. Даже когда Примадонна молчит для Галкина, по его уверению, это счастье.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с 2001 года. Их познакомил четвертый муж Примадонны поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. В этом году звездная пара отметит десять лет супружеской жизни. У них, как известно, двое общих детей.

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