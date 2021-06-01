Молодые и счастливые: Игорь Николаев показал редкий кадр с Наташей Королевой времен их супружества

На фото певица с нежностью смотрит на своего теперь уже экс-возлюбленного. Судя по всему, снимок был сделан на одном из концертов.

Еще 31 мая Наташа Королева отметила день рождения. Украинской поп-диве исполнилось 48 лет. По этому случаю бывший муж артистки именитый композитор Игорь Николаев поделился в Storeis микроблога редким памятным снимком, на котором теперь уже бывшие супруги запечатлены молодыми и счастливыми. Наташа с любовью и нежностью смотрит на мужа.

Видно, что у них пока еще все хорошо. Стройная Королева в персиковом струящемся платье в греческом стиле с пышной гривой вьющихся волос тесно прижалась к Николаеву. Тот в свою очередь, выглядит на снимке не менее эффектно за счет прямых волос, изящных усиков и кипенно-белого костюма. Соединяющей деталью его образа с нарядом жена стала разве что пыльно-розовая рубашка.

«С днем рождения», — лаконично поздравил именинницу композитор.

В этом союзе у пары детей не было. После расставания и Наташа, и Игорь Николаев все-таки стали родителями. У Королевой есть сын Архип от танцовщика Сергея Глушко. У Николаева — дочка Вероника от певицы Юлии Проскуряковой. Им удалось найти счастье в новых отношениях.

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