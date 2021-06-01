«Наша жизнь превратилась в ад»: Кравченко объяснил, почему ушел от беременной жены к Борисовой

Актер Алексей Кравченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как ушел от своей первой жены Алисы к Надежде Борисовой.

«Такие решения принимать очень тяжело. Примерно полгода меня выкручивало и ломало. Никто тебе помочь не может. И понимаешь, что у тебя есть дети. Ты не можешь их оставить без своего участия в жизни. Мальчишкам нужен отец. Мы все знаем, как мы можем влюбиться. Да, я полюбил женщину. Люблю до сих пор всей душой». Алексей Кравченко

Как отметил Кравченко, Надежда понимала, что он без нее не может.

«Она сказала мне, что все должно идти, как сейчас. Ничто меня не могло успокоить – только она. Однажды пришел день. Я понимал, что ухожу. У нас с Алисой состоялся разговор. Она все стойко восприняла. Рано утром я сел на машину и уехал. Я все оставил ей, как и должен был поступить нормальный мужчина. К Надежде я приехал на старенькой машине, с небольшой сумкой. Она всегда и во всем мне помогает. Я ей за это благодарен. Сыновья на меня не в обиде. Просто наша жизнь с Алисой превратилась в ад», — заявил Алексей Кравченко.

Напомним, что Алексей Кравченко 16 лет прожил в браке с Алисой Кравченко. Она родила ему двух сыновей – Алексея и Матвея. Он ушел от нее к актрисе Надежде Борисовой, когда его первая жена была беременна.

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