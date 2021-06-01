Для пышных модниц: Хромченко рекомендовала платье, которое скрывает изъяны фигуры

В программе «Модный приговор» на Первом канале преобразили 23-летнюю Диану, которой внушил комплексы ее бывший парень из-за лишнего веса, девушка опасалась надевать что-то еще, кроме черных свободных футболок и лосин. В итоге стилисты шоу доказали, что она может хорошо выглядеть даже в белых нарядах, подобрав для нее белый брючный костюм, вертикали которого оказали эффект стройности.

Героиня фэшн-преображения пришла в восторг от предложенного аутфита. Второй образ с серым платьем произвел на нее не меньшее впечатление. Девушка призналась, что чувствует себя в нем настоящей принцессой, очень женственной. Фасон наряда выгодно преподнес фигуру Дианы, подчеркнув хрупкие девичьи плечи и скрыв под пышной юбкой недостатки фигуры и лишние объемы.

На вопрос Александра Васильева, как она оценивает свою фигуру, та ответила: «Даже не толстая».

«Привлекательная, женственная», — прокомментировал историк моды. «Ваше платье – это опора и поддержка, потому что в зеркале оно покажет вам, что вы красивая, что вы прекрасно выглядите. Оно будет вашим флагом, как бы вам не было сложно на бурных волнах личной жизни», — высказалась Эвелина Хромченко.

Эксперт моды посоветовала всем женщинам иметь в своем гардеробе подобный наряд — тот, что способен украсить внешний вид и повысить самооценку.

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