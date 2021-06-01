«Это какая-то фантастика!»: Васильев восхитился белым костюмом для полных с эффектом стройности

Героиня «Модного приговора» по имени Диана буквально не узнала себя в зеркале.

Шоу «Модный приговор» взялось за преображение 23-летней Дианы из многодетной семьи. Девушка рассталась года назад со своим парнем и уже год пребывает в депрессии, облачаясь исключительно в черные наряды. Она уверена, что слишком полная о комплексует носить одежду в других оттенках. Кроме того, токсичные экс-отношения внесли свою лепту – бывший возлюбленный все указывал ей на лишний вес.

В итоге проект Первого канал доказал Диане, что далеко не только черные тона способны делать фигуру визуально стройнее. Стилисты программы представили на суд зрителей белый брючный комплект, который зрительно вытянул силуэт благодаря монохромности и вертикальным полоскам на жакете.

«Это какая-то фантастика!» — пришел в восторг от увиденного Александр Васильев.

«У меня просто нет слов! Я не знаю, если ты так будешь одеваться каждый день, все берега моря придут к тебе», — прокомментировала образ мама Дианы Аэлита.

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