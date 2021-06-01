Без креста, присыпана «соломой»: во что превратили могилу Жванецкого на Новодевичьем кладбище

За погостом никто из многочисленных родственников, судя по всему, не ухаживает.

Могила известного писателя-сатирика Михаила Жванецкого на Новодевичьем кладбище представляет из себя крайне печальное и удручающее зрелище. За погостом, судя по всему, никто из родственников не ухаживает. На могиле нет креста, кругом валяется какая-то «солома». Это засохшая трава. Кроме того, на могиле даже нет оградки.

Корреспонденты поинтересовались на кладбище у мужчины, смотрящего за погостами, почему могила Михаила Жванецкого в таком печальном состоянии. На это он ответил, что убрать мусор его заставило начальство.

К счастью, на могилу приходят поклонники. Они оставляют живые цветы. Это хоть как-то сглаживает нерадостную картину.

больше по теме Михаил Жванецкий был частым гостем у Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Примадонна обожала сатирика и часто звала к себе домой.

Напомним, что Михаил Жванецкий ушел из жизни в ноябре 2020 года в возрасте 86 лет. У него осталось трое официальных детей и столько же внебрачных. Недавно родня Михаила Михайловича получила его многомиллионное наследство. У звезды эстрады были квартиры в Москве, дома в Подмосковье, дача в Одессе и счета в банках, сообщает «Комсомольская правда».

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