Советовала Хромченко: Бузова вслед за Брежневой облачилась в кипенно-белые джоггеры

Трендовые брюки расслабленного стиля стали популярны в этом году.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказала, что пандемия внесла коррективы в фэшн-мир. Теперь включение в повседневные образы спортивных брюк или кофт не только не считается антитрендом. Но, напротив, в моде.

Сейчас особенно популярны худи, олимпийки и джоггеры. Также актуален кипенно-белый цвет и тоже из-за коронавируса. Внимание дизайнеров оказалось приковано к нему благодаря нарядам врачей и возросшему интересу к этой профессии.

Поэтому не удивительно, что именно кипенно-белые джоггеры стали хитом этого сезона. В модных брюках уже отметились на публике Юлия Ковальчук, Оксана Федорова, Тина Канделаки, Оксана Федорова.

Поддержала тренд и Ольга Бузова, которая предстала в популярных брюках на репетиции. Звезда сочетала их с черным топом и кроссовками на массивной подошве.

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