«Почувствовала его руки у себя на груди»: Проклова подробно описала «сцену на лужайке» с Табаковым

Как отметила актриса, в ней боролись два чувства – отвращение и невозможность этому человеку прекословить.

Актриса Елена Проклова на шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1» подробно описала «сцену на лужайке» с актером Олегом Табаковым, когда они репетировали басню.

«Я в 15 лет была совершенно непосвященным человеком в эти взрослые игры. Искренне верила, что нахожусь на съемочной площадке с человеком, который гений. Который лучше всех. Который столько интересного знает. Я была в восторге, что нахожусь рядом. Слова, прикосновения рождали во мне чувства. То есть меня волновало это все. Он подходил – я становилась красной. Это первое пробуждение чувств». Елена Проклова

Как отметила Проклова, Табаков готовил ее в те годы к поступлению во МХАТ.

«И мы снимали финал фильма, где я признаюсь ему в любви. Он говорит: «Ну а теперь надо заниматься. Я заметил лужайку хорошую. Там нам никто мешать не будет. Поработаем с тобой над басней». В какой-то момент я почувствовала его руки у себя на груди. Дыхание в ухо. Я просто онемела. Сказала: «Что вы делаете?» Он ответил: «Ты меня слушай, читай, читай эту басню». А я не могу. Он сказал, что я должна учиться быть не только актрисой, не только поступить в Школу-студию. Он считал, что я должна стать женщиной. Колдовство какое-то. Во мне боролись два чувства. Отвращение и невозможность этому человеку прекословить, потому что он лучший», — заявила актриса.

Напомним, что Елена Проклова уже не в первый раз решается на откровения. В разные годы у нее были бурные романы с известными актерами. Одни звезду осуждают за ее действия, другие наоборот поддерживают.

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