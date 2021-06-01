«День французской кухни»: Стриженова похвасталась ужином, который приготовил для нее муж

53-летняя Екатерина Стриженова с гордостью показала в личном блоге, какой роскошный ужин приготовил для нее 51-летний муж Александр Стриженов. Он сварил для любимой роскошное блюдо из мидий с добавлением вина.

«В Париж полететь нельзя, но можно устроить день французской кухни: мидии в белом вине и сливочном соусе! Шеф — Александр Стриженов, мидии ловил доктор Куренков!» — подписала телезвезда видео.

Попробовав кулинарный изыск от мужа, она с восторгом произнесла: «Шедеврально!»

Отметим, что чета Стриженовых считается одной из самых прочных в российском шоу-бизнесе. Они познакомились еще в 1984 году на съемках фильма «Лидер». На тот момент они были школьниками. И, как только оба достигли совершеннолетия, сразу же поженились. У пары две дочери: Анастасия 1988 года рождения и Александра, которая появилась на свет в 2000 году. В 2018 году их семья пополнилась новым членом семьи — внуком Петром. Мальчика родила старшая наследница.

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