«Маска сварщика»: Орлова показала, как защищает лицо от воздействия солнца

Ольга Орлова не стала в этом году оригинальной и выбрала для своего отпуска Мальдивы. Ведущая поселилась на респектабельной вилле с бассейном, радуясь роскошной жизни и возможности отрешиться от городской суеты.

больше по теме «Красота»: Орлова в шелковом костюме Dior и чалме с отблеском поужинала в саду орхидей В настоящий момент ведущая отдыхает на Мальдивах.

Накануне звезда поужинала в саду орхидей, представ на публике в шелковом брючном костюме в пижамном стиле и чалме. Она призналась, что для нее очень важно провести время именно в этом месте, поскольку просто обожает орхидеи.

Очевидно, что Орлова заботится о своих стильных образах, в то же время звезда не забывает и об уходе за своей кожей. Она взяла с собой на курорт целый арсенал защитной, питательной и увлажняющей косметики. Кроме того, позаботилась о механической защите кожи лица от вредного воздействия ультрафиолета, прихватив на отдых специальный экран со светоотражающим стеклом.

«Моя любимая маска сварщика, в которой я иду загорать, защищает все! Сейчас еще кепку сверху надену – и лицо полностью защищено от загара», — прокомментировала Ольга.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. О том, как правильно защитить кожу от солнца узнавайте у специалистов.

Смотрите также