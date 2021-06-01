«Правда – проститутка. Ее все хотят, но не любят страшно»: Поплавская — об откровениях Прокловой

Актриса Яна Поплавская в студии программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» набросилась с критикой на свою коллегу Елену Проклову, которая рассказала о домогательствах к ней в разные годы известных мужчин.

«На протяжении четырех или даже пяти лет я наблюдаю за тем, как вы, Лена, приходите на разные программы. Я не буду называть фамилии мужчин, о которых там шла речь. К примеру, помню вы пришли на программу и стали рассказывать о своих абортах. У этого человека была жива жена, есть дети, внуки. Я не думаю, что эти взрослые люди затаскивали вас в постель насильно. Правда — проститутка. Ее все хотят, но не любят страшно». Яна Поплавская

Как отметила Поплавская, первая древнейшая профессия гораздо честнее, чем то, чем занимается Проклова.

«Человек платит за услуги и уходит. И никогда эта женщина не пойдет и не расскажет, кто к ней приходил. Когда вы перечисляете известных мужчин и рассказываете об этом прилюдно. Это вы зачем делаете? Вы рассказываете про удовлетворение. Кому это нужно. Никому», — заявила Поплавская.

Ранее в программе «Секрет на миллион» Елена Проклова заявила о домогательствах к ней в пятнадцатилетней возрасте известного актера. Имени она не назвала, но все поняли, что речь шла об Олеге Табакове. Также она называла и других мужчин, которые ее домогались в разные годы.

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